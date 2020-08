Psg, le punizioni si battono così: Neymar e Herrera danno spettacolo… (Di domenica 9 agosto 2020) Il Psg prepara la sfida di mercoledì sera contro l'Atalanta in Champions League. In che modo? Dando spettacolo in allenamento. Vedere per credere questo numero di Neymar e Herrera. Trick del brasiliano e tiro al volo dello spagnolo che fa un gol pazzesco... Psg, le punizioni si battono così: Neymar e Herrera danno spettacolo… ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

