PSG, l’attacco di Meunier a Leonardo: “Non è stato professionale, né corretto, né rispettoso” (Di domenica 9 agosto 2020) Thomas Meunier non si è lasciato bene col Paris Saint-Germain, e in fattispecie con Leonardo. In un’intervista a RTBF il belga non le manda di certo a dire all’ex Milan: “Mi sono quasi messo in ginocchio a Dortmund per giocare la Champions League con il PSG. Dopo, ho parlato con Leonardo e mi ha chiesto se fossi pronto per la Champions. Gli risposi che lo ero al cento per cento. Volevo godermi il PSG fino alla fine. E lui mi ha detto che avrebbero trovato una soluzione. E poi mi ritrovo a leggere che non voglio rinnovare. Piuttosto antipatica come cosa”. Il classe ’91 torna poi sulla disputa tra il suo attuale club, il Borussia Dortmund, e il PSG: “Che il PSG non fosse d’accordo con il Dortmund non significa che mi rifiutassi di rinnovare. Non ho nemmeno ricevuto una ... Leggi su sportface

