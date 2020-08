Presenzano, incidente sulla Casilina: morto un uomo di 35 anni (Di domenica 9 agosto 2020) Gravissimo incidente stradale stamattina a Presenzano, sulla strada statale Casilina. Un uomo di 35 anni è morto dopo aver sfondato il guard rail Nelle prime ore della mattinata di oggi, 9 agosto, un uomo di 35 anni è morto in seguito a un gravissimo incidente a Presenzano stradale sulla SS Casilina, in provincia di Caserta. L’automobilista, A.R. originario di Cassino, ha perso il controllo della macchina andando a sbattere contro il guard rail. La vettura è arrivata, dopo il durissimo impatto, in un campo vicino la strada statale Casilina. L’automobilista, che a quanto pare viaggiava da solo, era ... Leggi su bloglive

