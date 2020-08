Presentati esiti del sondaggio fra la popolazione altoatesina sulla mobilità del futuro (Di domenica 9 agosto 2020) Il covid-19 ha modificato il comportamento di mobilità dei cittadini altoatesini: il 42 % intende muoversi più spesso in bici, il 41 % a piedi. È aumentata, però, la predisposizione al traffico motorizzato e diminuita quella all’utilizzo del trasporto pubblico locale (- 36%). Inoltre, forme di lavoro alternative, come l’homeoffice e orari di lavoro flessibili, sono decisivi per il 44 % delle persone (rispettivamente +25 % e + 19 %). Di conseguenza, sono auspicabili nonché importanti/molto importanti misure come l’ampliamento di percorsi pedonali con accessi senza barriere e della rete di piste ciclabili (per l’87 % dei partecipanti), e l’ampliamento del trasporto pubblico (85 %). Seguono misure come l’implementazione di superstrade ciclabili (78 %) e dell’homeoffice (75 %). Questi in sintesi gli ... Leggi su laprimapagina

DastuPolimi : L’Aquila, 11 anni dopo - esiti del seminario -

Ultime Notizie dalla rete : Presentati esiti Iniziato il recupero delle ecoballe a Follonica, 2 individuate: come si svolgeranno i lavori gonews Polemica al Maggiore di Novara: “I pazienti in attesa degli esiti sul Covid non possiamo ospitarli in reparto”

L’intenzione: ridurre il sovraffollamento del pronto soccorso e la condivisione di spazi con pazienti in attesa dell’esito del tampone. L’effetto: risposte secche - «no» - soprattutto da alcuni primar ...

L’intenzione: ridurre il sovraffollamento del pronto soccorso e la condivisione di spazi con pazienti in attesa dell’esito del tampone. L’effetto: risposte secche - «no» - soprattutto da alcuni primar ...