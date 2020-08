Prego? Senza precedenti al Tg1: che servizio ha lanciato Valentina Bisti, un (grossissimo) caso in Rai (Di domenica 9 agosto 2020) Il Tg1 sempre di più sui Carboni ardenti? E il direttore (che di cognome fa proprio Carboni, Giuseppe Carboni) adesso deve fare i conti con l'ultimo grattacapo. Accade durante l'edizione del Tg delle 13.30. Nella rubrica Billy, dedicata ai libri, viene presentato il volume di Valentina Bisti (ex conduttrice di Uno Mattina e volto del Tg1). Casualmente alla conduzione di quella rubrica c'è proprio la Bisti. Che “lancia” il servizio sul suo libro. Un episodio alquanto strano, forse imbarazzante, che agita le acque nei corridoi di Saxa Rubra. Non era mai accaduto prima: nessun giornalista del Tg1 aveva mai parlato dei propri libri in quella rubrica. Tra l'altro, da soffiate giunte alle nostre orecchie, sembra che da quando Luverà sia diventato vicedirettore del Tg1 (dal 2018) ... Leggi su liberoquotidiano

