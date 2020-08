Possibile attacco terroristico in Italia, l’avviso degli Usa (Di domenica 9 agosto 2020) Il Dipartimento degli Stati Uniti ha emesso un avviso sanitario di livello 2 per il viaggio in Italia. L’Italia in questo momento potrebbe essere vittima di attacchi terroristici. Secondo il dipartimento americano i gruppi terroristici potrebbero attaccare senza nessun preavviso sopratutto in zone frequentate come mercati, stabilimenti balneari, hotel, ristoranti, luoghi di culto, aree pubbliche, aeroporti e cosi via. L’avviso pubblicato sul sito ufficiale del dipartimento mette in allerta i cittadini americani che intendono soggiornare nel nostro paese, consigliando loro di prestare massima attenzione e prudenza specialmente nei paesi più a rischio attentato, tra cui appunto l’Italia. L’avviso di sicurezza del dipartimento americano (complici anche i servizi segreti ... Leggi su quotidianpost

