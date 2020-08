Polonia, manganellati i manifestanti per i diritti Lgbt: arrestato un italiano. Marrazzo: “È il Paese che sognano Meloni e Salvini” (Di domenica 9 agosto 2020) “Ho sentito l’ambasciatore in Polonia per avere notizie del nostro connazionale arrestato a Varsavia insieme ad altri attivisti Lgbt. Avremo novità e fornirò aggiornamenti dopo che il giudice lo avrà sentito in serata. Molto seria la preoccupazione per quanto avvenuto”. Il sottosegretario agli Esteri, Ivan Scalfarotto, sui suoi canali social aggiorna sulla situazione dell’italiano arrestato in Polonia durante una manifestazione a sostegno dei diritti Lgbt, strumentalizzati anche dal presidente rieletto Andrzej Duda, e nel mirino dalle frange più conservatrici tra politica, chiesa cattolica e società civile. Venerdì migliaia di persone si sono riunite nella capitale per protestare contro ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Polonia, manganellati i manifestanti per i diritti Lgbt: arrestato un italiano. Marrazzo: “È il Paese che sognano M… - Noovyis : (Polonia, manganellati i manifestanti per i diritti Lgbt: arrestato un italiano. Marrazzo: “È il Paese che sognano… -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia manganellati Polonia, manganellati i manifestanti per i diritti Lgbt: arrestato un italiano Il Fatto Quotidiano Polonia, manganellati i manifestanti per i diritti Lgbt: arrestato un italiano. Marrazzo: “È il Paese che sognano Meloni e Salvini”

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...