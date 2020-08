Polonia, disordini a Varsavia durante le proteste per l’arresto di un’attivista Lgbt. In manette anche un italiano (Di domenica 9 agosto 2020) Venerdì decine di manifestanti hanno tentato di bloccare l’arresto da parte della polizia polacca di un’attivista per i diritti Lgbt a Varsavia, dopo l’ingiunzione di un tribunale che ne aveva disposto l’arresto per due mesi. L’attivista, di nome Margo, è stata accusata di aver causato danni a un furgone con iscrizioni omofobe a Varsavia a giugno e di aver intenzionalmente spinto una volontaria di una fondazione anti-aborto cui apparteneva il furgone. “durante l’arresto dell’attivista, la folla ha ostacolato l’azione della polizia, che sta intervenendo nei confronti delle persone più aggressive. Non ci sarà tolleranza per le violazioni della legge”, ha scritto la polizia di Varsavia su Twitter, dopo che decine di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Varsavia, 08 ago 19:23 - (Agenzia Nova) - Sono 48 gli attivisti della comunità Lgbt arrestati nelle scorse ore in Polonia perché accusati di disordini dopo aver posto alcune bandiere arcobaleno sulle ...

