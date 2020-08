Playoff Serie B, Tremolada stende il Frosinone: il Pordenone vince 1-0 allo Stirpe (Di domenica 9 agosto 2020) Il successo del Pordenone sul Frosinone nel primo round della semifinale Playoff di Serie B nasce dalla panchina. Un grande gol di Tremolada, entrato al 79’ al posto di Gavazzi, permette agli uomini di Tesser di vincere allo stadio Stirpe col risultato di 1-0 e di guardare con ottimismo al match di ritorno in programma il 12 agosto. Nella prima frazione di gioco allo stadio Stirpe la formazione di Nesta predomina sul piano del possesso palla (60%-40%) ma non su quello delle occasioni nonostante la prima chance sia di stampo ciociaro: Dionisi lascia partire un destro da fuori area che si stampa sull’esterno della rete. Nel primo tempo sono dieci le conclusioni verso la porta difesa da Bardi da parte del ... Leggi su sportface

