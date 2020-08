Playoff Serie B, il Pordenone ipoteca la finale: Tremolada stende il Frosinone nella gara d’andata (Di domenica 9 agosto 2020) Frosinone-Pordenone – Il Pordenone ha un piede e mezzo nella finale dei Playoff di Serie B. I neroverdi sbancano Frosinone grazie ad un gol di Tremolada. Primo tempo con poche occasioni. Dionisi ci prova per i ciociari, ma Di Gregorio è sempre attento. Molto più pericolosi gli ospiti con Ciurria e Burrai ad impensierire Bardi. nella ripresa ancora Ciurria sfiora il gran gol da fuori area, risponde Dionisi dall’altra parte, ma i due portieri sono sempre attenti. Anche il neo-entrato Bocalon va ad un passo dal vantaggio per la squadra di Tesser. La sfida tra Bardi e Ciurria si rinnova poco dopo il 70′, ma ancora una volta è l’estremo difensore del ... Leggi su calcioweb.eu

