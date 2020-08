Pirlo sbaglia il tag: citata la Juventus sbagliata su Twitter (FOTO) (Di domenica 9 agosto 2020) Prima dichiarazione e prima gaffe. Andrea Pirlo, con il primo tweet da allenatore della Juventus, ha infatti sbagliato a taggare il club bianconero sulla sua pagina ufficiale. “Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia dalla @Juventus. Pronto per questa fantastica opportunità!”, ha scritto il campione del mondo. Peccato che la ‘Juventus’ taggata sia in realtà un account che si occupa di chirurgia plastica e bellezza. Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @Juventus. Pronto per questa fantastica opportunità! 💪⚪️⚫️.I’m deeply pleased and honored to receive such respect and trust from Juventus. Ready for this amazing opportunity! ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo sbaglia Pirlo sbaglia il tag: citata la Juventus sbagliata su Twitter (FOTO) Sportface.it La Juve licenzia Sarri: era l'uomo giusto al posto sbagliato

Il commento di Giorgio Billeri al ribaltone bianconero: in dodici ore dopo l'eliminaione di Champions il club silura l'allenatore e sceglie Andrea Pirlo Il filtro della sigaretta masticato, le impreca ...

Andrea Pirlo alla Juve: che allenatore sarà? «Le responsabilità ce le ho da quando avevo 14 anni...»

Una strada tracciata per lui da Agnelli che lo aveva presentato dieci giorni fa come allenatore dell’Under 23. «Le responsabilità ce le ho da quando avevo 14 anni» Era solo sbagliato l’annuncio, in fo ...

