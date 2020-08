Pirlo, la Juve e il 433 tutti avanti: le tattiche con Cannavaro (Di domenica 9 agosto 2020) Una cosa su tutte ha colpito di Andrea Pirlo durante la presentazione come tecnico dell'Under 23 della Juventus : la sua sicurezza sull'idea di gioco che vorrà portare in campo. Ora, quell'idea, dovrà ... Leggi su corrieredellosport

juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - BBCSport : Juventus have appointed Andrea Pirlo to replace Maurizio Sarri. Full story ?? - FBiasin : Per la #Juve sicuramente meglio un #Pirlo sorretto dal club che un #Sarri mal sopportato. Detto ciò, parlare oggi… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, #Pirlo e i senatori: saprà allenare i suoi amici? La bacchettata di #Agnelli... - kape78 : RT @ArturoMinervini: Siccome la #Juve non riesce a vincerla, nella bacheca di #Pirlo (che col Milan ne ha vinte 2) ci finisce 'LA FINALE'.… -