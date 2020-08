Pirlo Juventus, Pistocchi tuona: “Non ha mai allenato niente, scommessa al buio” (Di domenica 9 agosto 2020) Pirlo Juventus – Ha creato ancora polemiche la decisione della società, guidata da Andrea Agnelli, di esonerare Maurizio Sarri dopo la sconfitta in Champions League contro il Lione. Maurizio Pistocchi, ha espresso la sua opinione tramite il suo profilo Twitter, sulla scelta, assolutamente discutibile, dei dirigenti torinesi. Juventus: Pistocchi contrariato sull’ingaggio di Pirlo Il giornalista di Sportmediaset non è assolutamente d’accordo all’arrivo dell’ex Milan su una panchina così prestigiosa per mancanza di esperienza. Il messaggio: Leggi anche:Juventus Lione, Aulas attacca: “Pressioni incredibili sull’arbitro”“Andrea Pirlo non ha mai allenato ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - Pirlo_official : Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @juventusfc. Pronto per questa fantastica opportunità!… - romeoagresti : ?? Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus // Pirlo is the new Juventus coach @goalitalia @Goal - beto_aguirre12 : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - rafelez : RT @segnanti: Torino, oggi Colpo di scena! Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juve. #fotografiesegnanti #8agosto #Juve #SarriOut #P… -