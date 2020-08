Pirlo ha già le idee chiare, a centrocampo vuole un big del Real Madrid (Di domenica 9 agosto 2020) Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus è sicuramente la notizia di quest'estate sportiva. L'ex centrocampista debutterà su una delle panchine più prestigiose del mondo senza aver mai allenato prima e dovrà gestire un gruppo deluso da un'annata non irresistibile.Pirlo vuole ISCOcaption id="attachment 933169" align="alignnone" width="300" Isco (Getty Images)/captionIl nuovo allenatore bianconero potrà contare sugli innesti come Arthur e Kulusevski, ma la società dovrà fare di più soprattutto a centrocampo. Oltre alla punta, Andrea Pirlo ha chiesto anche un grande rinforzo nella zona centrale del campo e il nome è uno di quelli che farà sognare i tifosi bianconeri: Isco. Lo spagnolo potrebbe lasciare il Real ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : Dal campo alla panchina di un top club Non solo #Pirlo. E alla #Juve c'è già un precedente - capuanogio : Pirlolandia e ‘il Maestro’? Debuttante. Magari di talento (ne basterebbe la metà di quello fatto vedere in campo),… - forumJuventus : GdS: 'Varietà di moduli e possesso palla, nasce la Juve di Andrea Pirlo. Il Maestro ama il 4-3-3 e vuole essere dut… - Onda_CalabraII : @pdesim72 @FabRavezzani Io leggo già maestro Pirlo e che farà un gran calcio...SENZA MAI AVER ALLENATO PRIMA - leodacatania : @antoniofelix77 @PresMoratti Stramaccioni, da allenatore aveva vinto una champions dei ragazzini, Pirlo non ha mai… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo già Pirlo: “Ho avuto offerte in A e Premier. Ma la Juve è la strada giusta” La Gazzetta dello Sport