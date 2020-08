Piatek Fiorentina, trattativa avviata. I dettagli dell’operazione (Di domenica 9 agosto 2020) La Fiorentina insiste per Piatek dell’Hertha Berlino: prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni di euro La Fiorentina non molla la presa su Krzysztof Piatek, attaccante di proprietà dell’Hertha Berlino che vorrebbe ottenere una nuova possibilità in Serie A dopo la delusione targata Milan. Il club di Rocco Commisso ha già avviato i contatti con i tedeschi e vorrebbe prelevare l’attaccante polacco in prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

BombeDiVlad : ?? #Fiorentina, la strategia per #Piatek ?? #Pradè è già al lavoro: i dettagli #LBDV #LeBombeDiVlad - FilippoRubu00 : #Piatek sogno d’attacco per la #Fiorentina, si lavora sul prestito e un eventuale diritto di riscatto (sui 25M) Pia… - PCeIgnoranza : ??Fiorentina su Piatek: avviati già i contatti con il club disposto a cedere l'ex Genoa e Milan ??Per lui prestito f… - ProfidiAndrea : ?? #Fiorentina, La Nazione: 'Offerta di prestito con riscatto per #Piatek' ?? 'Firenze chiama il Pistolero': Kris Pia… - Fantacalcio : Fiorentina, si insiste per Piatek: la situazione -