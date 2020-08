Piacenza, smentito il presunto caso di positività al Covid-19 (Di domenica 9 agosto 2020) “In relazione ai casi di sospetta positività per Covid 19 in alcuni membri della società Piacenza Calcio, emersi durante i controlli di routine, l’Azienda Unità Sanitaria di Piacenza precisa che durante il normale controllo effettuato dalla società nello scorso fine settimana, erano emersi risultati che presentavano discordanze tra analisi del tampone e valori sierologici nel sangue“. Con un comunicato ufficiale il Piacenza Calcio ha smentito la presunta positività al Covid-19 di alcuni membri del club militante in Serie C. “Poiché tali discordanze non consentivano una diagnosi certa, il Servizio di Igiene Pubblica di Piacenza ha effettuato immediatamente nuovi tamponi che hanno dato ... Leggi su sportface

