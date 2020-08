Piacenza, il club smentisce ogni presunta positività al Covid-19 (Di domenica 9 agosto 2020) Piacenza - Con un comunicato ufficiale, il Piacenza ha smentito la presunta positività al coronavirus di alcuni membri del club: "In relazione ai casi di sospetta positività per Covid 19 in alcuni ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Piacenza, il club smentisce ogni presunta positività al Covid-19: La nota: 'Nella giornata di domani si procederà a… - NewsTuttoC : Piacenza, nessun positivo al Covid. Il comunicato del club - PiacenzaPress : Piacenza - Si riparte da zero. Preraduno del club in Piazza Cavalli. Scianò: «Esserci è il primo successo» - SprintLombardia : Club Milano Eccellenza, ecco tutti gli Under. C'è Resmini dal Piacenza per Scalise - PiacenzaPress : Tari ridotta alle attività: scontro in Consiglio su banche, farmacie e night club -

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza club Piacenza - Si riparte da zero. Preraduno del club in Piazza Cavalli. Scianò: «Esserci è il primo successo» SportPiacenza Piacenza, nessun positivo al Covid-19: la nota del club

PIACENZA - Nessun membro del Piacenza è positivo al coronavirus: è quello che garantisce il club emiliano sul proprio sito ufficiale: "In relazione ai casi di sospetta positività per Covid 19 in alcun ...

AUGURI - "Superpippo" Inzaghi, il piacere di vincere

Filippo Inzaghi, “ammiraglio” del veliero Benevento che poche settimane orsono ha guidato sino al porto della Serie A, la sua storia nel mondo del calcio l’ha scritta quando era in campo. “Pippo” era ...

PIACENZA - Nessun membro del Piacenza è positivo al coronavirus: è quello che garantisce il club emiliano sul proprio sito ufficiale: "In relazione ai casi di sospetta positività per Covid 19 in alcun ...Filippo Inzaghi, “ammiraglio” del veliero Benevento che poche settimane orsono ha guidato sino al porto della Serie A, la sua storia nel mondo del calcio l’ha scritta quando era in campo. “Pippo” era ...