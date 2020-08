Pesaro: cercano tartufi, trovano quattro cuccioli di cane abbandonati e morenti (Di domenica 9 agosto 2020) Durante la ricerca di tartufi, due uomini sono stati distratti dai flebili guaiti di quattro cuccioli di cane nati da poco e ormai morenti. La missione del giorno era raccogliere quanti più tartufi possibile. E per farlo due uomini del Pesarese si sono recati nelle montagne di Peglio. Lì, durante il loro lavoro di setaccio dei boschi, sono stati insospettiti dai flebili guati che provenivano da un sacco dell’immondizia, abbandonato in mezzo alla vegetazione. I due cercatori di tartufo del posto hanno individuato e salvato i piccoli cagnolini appena nati, lasciati in un fosso, come se fossero rifiuti. Erano sei in tutto, ma due non sono sopravvissuti e sembrano appartenere a razze molossoidi. Erano talmente piccoli da stare nel palmo ... Leggi su chenews

lacittanews : PESARO - Hanno salvato la vita a quattro cuccioli di cane che qualcuno aveva chiuso in un sacco dell'immondizia per… -

Ultime Notizie dalla rete : Pesaro cercano Pesaro: cercano tartufi, trovano quattro cuccioli di cane abbandonati e... CheNews.it Pesaro, vanno in cerca di tartufi e trovano quattro cuccioli di cane in un sacco dell'immondizia

Sono stati insospettiti dai flebili guati che provenivano da un sacco dell'immondizia, abbandonato in mezzo alla vegetazione. A Peglio, un comune montano in provincia di Pesaro, due cercatori di tartu ...

Vis, Galderisi screma la rosa e fissa il ritiro

Tutti negativi al tampone. La prima settimana di lavoro della Vis Pesaro si conclude con la migliore delle notizie: ieri il responsabile sanitario Vittorio Gemmellaro ha ricevuto gli esiti degli obbli ...

Sono stati insospettiti dai flebili guati che provenivano da un sacco dell'immondizia, abbandonato in mezzo alla vegetazione. A Peglio, un comune montano in provincia di Pesaro, due cercatori di tartu ...Tutti negativi al tampone. La prima settimana di lavoro della Vis Pesaro si conclude con la migliore delle notizie: ieri il responsabile sanitario Vittorio Gemmellaro ha ricevuto gli esiti degli obbli ...