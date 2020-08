Perde la gamba per salvare la migliore amica a 18 anni: il grande gesto per ringraziarla (Di domenica 9 agosto 2020) Quando si son viste piombare addosso un’auto, a Nocera Superiore, ha avuto i riflessi pronti per salvare la sua migliore amica. L’ha spinta di lato, salvandole la vita. Purtroppo, lei non ha avuto la stessa fortuna. L’auto ha colpito lei, facendole Perdere una gamba. Per ringraziarla del suo gesto eroico, la migliore amica ha avviato una raccolta fondi online che in pochi giorni ha raccolto più di 31mila euro. Il ragazzo alla guida dell’auto che ha provocato l’incidente è ora indagato per lesioni gravissime. Una settimana dopo, un incidente simile è costato la vita ad una 15enne a Napoli. Sacrifica una gamba per salvare ... Leggi su thesocialpost

Corriere : ?? Una storia incredibile - Corriere : Giulia perde una gamba salvando Chiara da un’auto. «Ora io devo aiutare lei con una ra... - VRicapito : Taranto, perde una gamba dopo il ricovero: indagati 10 medici per lesioni colpose - dieguidos : Giulia perde una gamba salvando Chiara da un’auto. E l'amica lancia una raccolta fondi - Sashka10774 : RT @Corriere: ?? Una storia incredibile -

Ultime Notizie dalla rete : Perde gamba Salerno, Giulia perde una gamba a 18 anni per salvare l'amica, lei fa partire una raccolta fondi Il Messaggero Perde la gamba per salvare la migliore amica a 18 anni: il grande gesto per ringraziarla

L’ha spinta di lato, salvandole la vita. Purtroppo, lei non ha avuto la stessa fortuna. L’auto ha colpito lei, facendole perdere una gamba. Per ringraziarla del suo gesto eroico, la migliore amica ha ...

Il dottore vi ucciderà subito: trama e curiosità del thriller in onda su Rai 2

Rai 2 propone questa sera in prime time il film dal titolo Il dottore vi ucciderà subito. Si tratta di una pellicola che arriva in prima visione in Italia e, per l’alta definizione, è fruibile al cana ...

L’ha spinta di lato, salvandole la vita. Purtroppo, lei non ha avuto la stessa fortuna. L’auto ha colpito lei, facendole perdere una gamba. Per ringraziarla del suo gesto eroico, la migliore amica ha ...Rai 2 propone questa sera in prime time il film dal titolo Il dottore vi ucciderà subito. Si tratta di una pellicola che arriva in prima visione in Italia e, per l’alta definizione, è fruibile al cana ...