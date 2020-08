"Perché non caccia se stesso?". Vittorio Feltri a valanga contro Andrea Agnelli: "Rispetto per Maurizio Sarri" (Di domenica 9 agosto 2020) Per chi non segue con passione il calcio questa è una notizia del cavolo: la Juventus ha licenziato l'allenatore che ha portato la squadra a vincere lo scudetto, ma non è riuscito a trascinarla verso la finale di Champions. Capirai che delitto. La competizione europea per i bianconeri è da sempre un calvario. Quindi il crimine attribuito a Maurizio Sarri, ottimo trainer, non è da ergastolo. Costui non meritava un siluramento, visto che comunque ha conquistato lo scudetto. Niente da fare. I signorotti torinesi essendo sia inflessibili sia presuntuosi hanno preso l'allenatore a pedate nel sedere e lo hanno cacciato malamente. Per altro senza avere ancora individuato un successore sulla carta migliore. Io non conosco Sarri personalmente ma sono memore delle sua imprese alla guida del Napoli e ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Perché non La Libia dallo stallo al futuro. Tra crisi e spiragli di stabilizzazione. Il punto di Ruvinetti Formiche.net La Libia dallo stallo al futuro. Tra crisi e spiragli di stabilizzazione. Il punto di Ruvinetti

Prospettive di stabilizzazione in mezzo a tante criticità. Il ruolo dei tanti attori esterni che sfruttano il conflitto per promuovere interessi particolari. Le speranze dei libici e la presenza ingom ...

Vi spiego (anche) perché l’Ops di Intesa su Ubi è stato un successo

Alcune società di consulenza si comportano da sciacalli, da approfittatori e da speculatori. Questo tipo di comportamenti andrebbero perseguiti legalmente, in quando auspicano licenziamenti, tagli di ...

Prospettive di stabilizzazione in mezzo a tante criticità. Il ruolo dei tanti attori esterni che sfruttano il conflitto per promuovere interessi particolari. Le speranze dei libici e la presenza ingom ...Alcune società di consulenza si comportano da sciacalli, da approfittatori e da speculatori. Questo tipo di comportamenti andrebbero perseguiti legalmente, in quando auspicano licenziamenti, tagli di ...