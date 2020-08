Pensione: se cambio lavoro ho diritto lo stesso al pensionamento con quota 100? (Di domenica 9 agosto 2020) La Pensione anticipata quota 100 durerà fino al 31 dicembre 2021 e sono tante le domande che i lettori ci pongono, preoccupati a non riuscire ad aderire alla misura pensionistica. Bisogna precisare che la Pensione quota 100 è entrata in vigore nel 2019 e resterà tra le pensioni news fino al 31 dicembre 2021. Tutti coloro che matureranno i due requisiti richiesti (età 62 e contributi 38), potranno inoltrare domanda di pensionamento. La quota 100 è soggetta allo strumento delle finestre, diverso fra dipendenti pubblici e privati nel modo seguente: sei mesi per i dipendenti pubblici e tre mesi per i dipendenti privati. Un lettore ci pone una domanda proprio sul sistema delle finestre, analizziamo di cosa ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #Pensione: se cambio lavoro ho diritto lo stesso al pensionamento con quota 100? - blelvilli : @CatalfoNunzia @gualtierieurope @EU_Commission Aiutare i lavoratori anziani ad andare in Pensione,come cambio Mix (… - giusepp34193958 : @Satiraptus @LucillaMasini Questo individuo che dobbiamo sorbirci e paghiamo a suon di 14.000 euro al mese da 20/3… - badrlegliti : il patrimonio mafioso lo perdono alla figlia di craxi in cambio di 50 mila miliardi a lo russo e 50 al giudice pale… - CalaminiciM : Che Zaia sia uguale al comandante in pensione la trovo una cosa piuttosto disdicevole. Ma vogliamo veramente scherz… -