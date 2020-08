Paura a Roma: 38enne tenta di buttarsi nel Tevere, salvata dalla Polizia Locale (Di domenica 9 agosto 2020) Momenti di apprensione oggi intorno alle ore 13 su Ponte Garibaldi per una persona in procinto di gettarsi nel Tevere. E’ stata una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo Centro “ex Trevi, in servizio di vigilanza sul territorio, ad intervenire prontamente riuscendo a sventare il tentato suicidio della donna, 38 anni di origine colombiana. Solo grazie al dialogo portato avanti da due agenti donna è stato possibile tranquillizzare l’aspirante suicida e farla desistere dal compiere il gesto estremo. La 38enne, visibilmente scossa e in stato confusionale, è stata affidate alle cure del personale del 118 e trasportata presso l’ospedale S. Spirito per gli accertamenti e le cure del caso. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

