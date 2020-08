Parrucchiera positiva al coronavirus, 70 persone in quarantena. Rintracciati anche i “vacanzieri” (Di domenica 9 agosto 2020) Paura in Toscana. Sono 70 i cittadini di Borgo San Lorenzo posti in quarantena dopo la scoperta di una Parrucchiera positiva al coronavirus. Il paese, in provincia di Firenze, ha meno di 20mila abitanti, quindi la tensione è alle stelle. Le settanta persone erano infatti entrate in contatto con la Parrucchiera. Un vero e proprio cluster nel Mugello che si è acceso dopo che la Asl Toscana pochi giorni fa ha scoperto la positività della donna. A quel punto sono scattate le operazioni per rintracciate le persone che l’hanno incontrata nelle ultime settimane. Parrucchiera positiva al coronavirus, eseguiti i tamponi L’azione è stata pressoché immediata. Sono stati ... Leggi su secoloditalia

fattoquotidiano : Parrucchiera positiva al Covid in provincia di Firenze: scattata la quarantena per 70 persone - SecolodItalia1 : Parrucchiera positiva al coronavirus, 70 persone in quarantena. Rintracciati anche i “vacanzieri”… - SemperAdamantes : RT @valy_s: La gestione #COVID__19 arriva a livelli SCHIZOFRENICI In prov.di #Firenze una parrucchiera è risultata positiva(notare che dal… - noitre32 : RT @valy_s: La gestione #COVID__19 arriva a livelli SCHIZOFRENICI In prov.di #Firenze una parrucchiera è risultata positiva(notare che dal… - marcuspascal1 : RT @valy_s: La gestione #COVID__19 arriva a livelli SCHIZOFRENICI In prov.di #Firenze una parrucchiera è risultata positiva(notare che dal… -