Paola Di Benedetto Instagram, bagno rinfrescante al mare: «Che sirenetta!» (Di domenica 9 agosto 2020) L’affascinante Paola Di Benedetto ha letteralmente conquistato il cuore degli italiani con la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. La bella Paola Di Benedetto su Instagram è anche una nota influencer. Il suo profilo social è seguito da oltre un milione di follower, che ogni giorno si lasciano incantare dalle sue mille avventure. Poche ore fa ha condiviso con loro alcuni momenti della sua estate 2020. I suoi scatti in bikini mentre si diverte nell’acqua sono qualcosa di spettacolare. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti. Ogni volta per lei i commenti sono infiniti. Leggi anche –> Paola Di Benedetto strepitosa a Capri, sgambatura ardita e seni ... Leggi su urbanpost

