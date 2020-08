Panchina Juventus, Maifredi sicuro: “Avrei ripreso Allegri, su Sarri…” (Di domenica 9 agosto 2020) Panchina Juventus – La Juventus ha ufficializzato Andrea Pirlo come nuovo allenatore:l’ex centrocampista subentra a Maurizio Sarri, dopo che per quest’ultimo è stata fatale l’eliminazione dalla Champions contro il Lione. Nel frattempo c’è già chi storce il naso sulla Panchina assegnata a Pirlo. Ecco l’opinione dell’ex tecnico Maifredi alla Gazzetta dello Sport. Panchina Juventus, Maifredi: “Avrei ripreso Allegri, su Sarri…” Ecco quanto dichiarato da Maifredi alla Rosea: Sarri ha sbagliato subito con Ronaldo: ha voluto creare i suoi schemi e anteporli a tutto, anche al coinvolgimento costante di CR7, come invece sarebbe ... Leggi su juvedipendenza

LiaCapizzi : Che sfida, Maestro! Andrea Pirlo nuovo allenatore della Juventus. E' il suo primo ruolo in assoluto da allenatore… - valebianconero1 : RT @Cesar_BWH: Scusate abbiate bontà, ma come fate a rosicare per l'arrivo di un esordiente sulla panchina della Juventus? Avete già paura… - MPAPA090 : RT @NonSoloJuve: SIMONE INZAGHI SARÀ IL PROSSIMO ALLENATORE DELLA JUVENTUS ??”In caso di addio a #Sarri, l'unico nome concreto è quello di… - Cesar_BWH : Scusate abbiate bontà, ma come fate a rosicare per l'arrivo di un esordiente sulla panchina della Juventus? Avete… - infoitsport : Pirlo-Baronio, c’è un pezzo di Reggina nella nuova Juventus. Giacchetta: “un binomio che funzionerà anche in panchi… -