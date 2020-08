Palermo, quanta nostalgia nella Hall of Fame! Miccoli più votato del tridente. Il derby per la panchina… (Di domenica 9 agosto 2020) Tra i pali Sorrentino. In difesa Balzaretti, Barzagli, Grosso. In mediana Corini, Pastore, Ilicic, Zauli. Davanti il tridente Miccoli, Dybala, Toni. Tutti agli ordini di mister GuidolinL'edizione odierna de La Repubblica stila una formazione da scudetto, mettendo in evidenza i dati tratti dal sondaggio lanciato dal Palermo qualche giorno fa. Il club di Viale del Fante, infatti, ha invitato i tifosi, tramite il sito ufficiale, a redarre la propria Hall of Fame: una compagine da sogno che unisce giocatori d'altri tempi e top player del momento. Undici giocatori, tuttavia, non bastano per racchiudere una storia gloriosa come quella rosanero. È così che i tifosi si sbizzarriscono tra operazioni amarcord e ricordi di un passato più recente: "Dai tempi di Vycpalek all'era di Delio ... Leggi su mediagol

WiAnselmo : #Palermo, quanta nostalgia nella Hall of Fame! Miccoli più votato del tridente. Il derby per la panchina... - Mediagol : #Palermo, quanta nostalgia nella Hall of Fame! Miccoli più votato del tridente. Il derby per la panchina... - ilsainel : Non so quanta rilevanza abbiano i risultati nel tennis femminile attualmente, ma è bello vedere che Elisabetta Cocc… - fiammmarco : Dal Casale al Palermo: quanta storia in Serie D -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo quanta Palermo, quanta nostalgia nella Hall of Fame! Miccoli più votato del tridente. Il derby per la panchina… Mediagol.it Coronavirus, altri 28 nuovi positivi in Sicilia: tutti in isolamento domiciliare

Andamento costante dei nuovi contagi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 28 le persone riscontrate positive e tutte poste in isolamento domiciliare, una in più rispetto a ieri. È quanto emerge dal bo ...

Tragedia sfiorata a Palermo, i vigili urbani salvano una bambina di appena sei mesi

I vigili urbani di Palermo hanno salvato una bambina di appena 6 mesi. Tragedia sfiorata nel capoluogo siciliano, quando ieri pomeriggio una pattuglia della polizia municipale ha soccorso una neonata ...

Andamento costante dei nuovi contagi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 28 le persone riscontrate positive e tutte poste in isolamento domiciliare, una in più rispetto a ieri. È quanto emerge dal bo ...I vigili urbani di Palermo hanno salvato una bambina di appena 6 mesi. Tragedia sfiorata nel capoluogo siciliano, quando ieri pomeriggio una pattuglia della polizia municipale ha soccorso una neonata ...