Palafitness contagiata, la palestra di Latina chiusa per sanificazione (Di domenica 9 agosto 2020) I contagi continuano a diffondersi senza tregua nell’Italia. Stavolta è toccata alla palestra di Latina, Palafitness. Quest’ultima è diventata zona infetta a causa di una ragazza ignara di essere positiva al COVID-19. IL RITORNO DALLA CROAZIA – Da quanto emerso l’altro ieri, in data 7 agosto, una ragazza avrebbe inconsapevolmente infettato la struttura, dopo una lunga … L'articolo Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Palafitness contagiata

LATINA – I contagi da Covid-19 non si fermano e oggi si registrano quattro nuovi casi rispetto alla giornata di ieri: due ad Aprilia, uno a Pontinia e uno a Lenola. Due sono stati ricoverati in ospeda ...«Oggi registriamo 20 casi e un decesso. Sei sono di importazione: tre di rientro dalla Romania, un caso dagli Stati Uniti, un caso dall’Albania e un caso dall’India»: è il bollettino sui contagi da co ...