Oroscopo di Paolo Fox dal 10 al 16 agosto | previsioni della settimana

Tra qualche ora avrà il via anche la seconda settimana di agosto. Cosa avrà in serbo per noi l'Oroscopo di Paolo Fox?L'astrologo fa sapere che questa sarà una settimana discreta per quasi tutti i segni: Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci sono tutti quotati con cinque punti. Ariete Dietro l'angolo potrebbe esserci un ritorno di fiamma, ma si deve provare a comprendere se il riavvicinamento con il proprio partner sia più forte degli spiacevoli ricordi. Sicuramente il tuo desiderio sarà quello di avere più certezze, ma bisogna evitare di creare troppi problemi. Toro Se hai desiderio di dichiararti a qualcuno fallo in questi giorni. A breve infatti Venere passerà nel ...

