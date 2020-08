Operaio viene licenziato, il giorno dopo vince 1 milione alla lotteria (Di domenica 9 agosto 2020) dopo tante vicissitudini personali, anche la notizia del licenziamento. Poi per un Operaio inglese la svolta e, il giorno dopo la notizia della perdita del lavoro, la vincita alla lotteria per un milione di sterline. A riportare la notizia è la BBC.Accade in un villaggio di circa 6mila anime nella contea dell’Oxfordshire, nel sud-est del Regno Unito. È lì che vivono David Adams e sua moglie Shelley che, soltanto ventiquattro ore prima di centrare la combinazione milionaria (4, 10, 13, 24, 53, 56, numero jolly 22), avevano accolto la triste notizia del licenziamento di lui da falegname industriale per via della crisi economica generata dall’emergenza Covid-19.A perdere il lavoro lo scorso anno anche Shelley. alla donna ... Leggi su huffingtonpost

Le svolte che la vita può riservare sono talmente inaspettate da far spesso dire che la realtà supera la fantasia. Può così capitare di diventare milionari dopo aver perso il lavoro e prima ancora il ...

Dall’inferno al paradiso in nemmeno 24 ore. David Adams e sua moglie, Shelley, hanno vinto un milione di sterline (circa un milione e 100 mila euro) alla lotteria. Per la coppia è stato un anno tremen ...

