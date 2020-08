Obbligo o Verità: Recensione,Trama, Cast (Di domenica 9 agosto 2020) Nel 2018 è uscito nei Cinema il film horror Obbligo o Verità, diretto dal Regista Jeff Wadlow, un film che riesce ad incutere paura. Una studentessa americana in vacanza in Messico prende parte ad un gioco che risveglia alcune forze sovrannaturali molto pericolose. In Italia al Box Office Obbligo o Verità ha incassato 2,1 milioni di euro. Obbligo o Verità: Film Obbligo o Verità procede avanti con amici da salvare e una serie di rivelazioni più da thriller psicologico. Non tralasciando note quasi surreali, come la scena in cui un amica ubriaca cammina sul tetto della casa. E gli amici stanno sotto con un materasso cercando di seguirla su tutto il perimetro per tamponare la caduta. Non manca l’elemento che potrebbe dare un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

M00NSVT : @S0P3WRLD ma che plato obbligo o verità .... - aidenmvntenegro : RT @ylemontenegro: rt se sei a casa come me e bambi e ti aggiungiamo ad un gruppo per giocare a obbligo o verità / hai mai ???????? - ellazeljaeva : RT @ylemontenegro: rt se sei a casa come me e bambi e ti aggiungiamo ad un gruppo per giocare a obbligo o verità / hai mai ???????? - yaelsauvage : RT @ylemontenegro: rt se sei a casa come me e bambi e ti aggiungiamo ad un gruppo per giocare a obbligo o verità / hai mai ???????? - maliyarayez : RT @ylemontenegro: rt se sei a casa come me e bambi e ti aggiungiamo ad un gruppo per giocare a obbligo o verità / hai mai ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo Verità Comieco: ‘Stop alla raccolta differenziata delle scatole di cartone per un giorno: l’8 agosto, pensate ai vostri gatti’ Eco dalle Città