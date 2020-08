Nuoto, si ritira Tania Cagnotto: riviviamo il bronzo conquistato dai 3 metri a Rio 2016 (VIDEO) (Di domenica 9 agosto 2020) Tania Cagnotto si ritira. In un lungo post su Instagram la tuffatrice bolzanina annuncia di non partecipare ai Giochi di Tokyo e di essere in dolce attesa: “Ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me”. Non possiamo non celebrare la sua carriera col bronzo dai 3 metri conquistato nelle Olimpiadi di Rio 2016. Una medaglia conquistata con il ritiro a un passo, cedendo solo alle cinesi Shi ed He e superando una banda di avversarie tutte inesorabilmente più giovani. Di seguito la sua reazione all’annuncio della conquista del terzo posto. Leggi su sportface

lamortevito : Che colpo al cuore @TCagnotto. In bocca al lupo per tutto e grazie per le emozioni che ci hai regalato.… -