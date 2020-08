North Carolina, forte scossa di terremoto al confine con la Virginia (Di domenica 9 agosto 2020) La forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 ha avuto epicentro a 4 km dalla città di Sparta in North Carolina. forte scossa di terremoto in North Carolina, negli Stati Uniti d’America. Secondo i dati dell’US Geological Survey la scossa ha avuto magnitudo 5.2 e si è originato a circa 10 km di profondità. L’epicentro del terremoto si trova a 4 km dalla città di Sparta e a circa 160 km da Charlotte, capitale dello stato americano. Secondo le autorità non ci sono state vittime né feriti. Il sindaco di Sparta Wes Brinegar ha parlato di alcuni danni alle fondamenta di alcuni edifici. La scossa è stata ... Leggi su bloglive

Un terremoto di magnitudo 5,1 e' stato registrato a circa 4 km dalla citta' di Sparta, in North Carolina, lungo i confini con la Virginia, secondo la Us Geological Survey, l'agenzia scientifica Usa ch ...

