Non solo parlamentari. Stampa: circa duemila amministratori, anche regionali, hanno chiesto bonus da 600 euro Per molti l'impegno nelle amministrazioni locali è comunque per poche centinaia di euro (Di domenica 9 agosto 2020) I cinque deputati che hanno chiesto il bonus corona virus all'Inps sono tre.leghisti, un M5S e uno di Italia Viva, stando a ricostruzioni delle ultime ore. Nomi non ce ne sono ma l'opinione pubblica è piuttosto orientata a chiedere, come minimo, restituzione di quei soldi se non proprio l'allontanamento dall'istituzione. Non per un reato perché non è reato. Ma gente che incassa dodicimila euro mensili (lordi) per il mandato parlamentare deve lasciare ai bisognosi la misura di sostegno, oltretutto in un contesto di tale difficoltà. Non solo i cinque parlamentari. Ricostruzioni di Stampa fanno riferimento a circa duemila ...

ma non sappiamo di preciso se siano state solo le gomme a fare una differenza così grande in gara. D’altra parte Zarco è stato protagonista di un grande fine settimana e questo ci permetterà ...

