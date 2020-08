“Non sei italiana: niente casa" e l'infermiera campana di origini magrebine resta senza stanza (Di domenica 9 agosto 2020) “Non sei italiana: niente casa”, questa la frase che si è sentita rivolgere un’infermiera campana di origini magrebine in cerca di un alloggio ad Imola. A raccontare l’episodio è stata la stessa protagonista con un post sul suo profilo Facebook.Fatiha Sakhri, usando gli hashtag #NOalladiscriminazione #NOalrazzismo #NOalpregiudizio, ha parlato della decisione di un ‘affittacamere’ del bolognese di non metterle a disposizione la stanza di un appartamento, prenotata senza problemi telefonicamente. La decisione della proprietaria sarebbe avvenuta dopo avere scoperto le origini non italiane della ragazza.In cerca di una sistemazione a Imola, così da poter visitare il ... Leggi su huffingtonpost

