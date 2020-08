Non Dirlo al Mio Capo 2 sgancia la bomba: Nina è incinta? Trame episodi in replica del 9 agosto (Di domenica 9 agosto 2020) Continuano le tragicomiche avventure di Lisa Marcelli, ex praticante e ora associata nello Studio di Enrico Vinci in Non Dirlo al Mio Capo 2. Domenica 9 agosto Rai1 trasmette la replica della quarta puntata della fiction per la regia di Riccardo Donna.Si parte dall'episodio 2x07 dal titolo A tuo rischio e pericolo. Il primo appuntamento tra Lisa e Diego non è andata come previsto; lui infatti non l'ha baciata, e lei c’è rimasta male, chiedendosi perché non sia scoccata la scintilla. Intanto, Enrico, da una serie di segnali a suo dire inequivocabili, ha il sospetto che Nina possa essere rimasta incinta. Cosa peggiore, teme di essere lui il padre. Nel frattempo Mia è sempre più in difficoltà a frequentare la scuola e ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Non Dirlo Non dirlo al mio capo 2: quarta puntata anticipazioni domenica 9 agosto, Rai1 MAM-e Basket: Mazzalupi non teme il nuovo girone: "Una Virtus da corsa e da battaglia"

4' di lettura 08/08/2020 - Gironi definiti, squadra pressoché al completo. Si va delineando la stagione che verrà per la Virtus Civitanova, quella che segnerà la vera prima volta di coach Emanuele Maz ...

Juventus, Paratici demolisce Sarri: "Valutazioni fatte da tempo, sono frutto di un anno e non di ieri..."

"Le nostre valutazioni le avevamo già fatte, sono frutto di una stagione e non di una partita". A dirlo è Fabio Paratici, dirigente della Juventus che ai microfoni di 'Sky' ha commentato la decisione ...

