Non dirlo al mio capo 2: cosa è successo nell’ultima puntata (Di domenica 9 agosto 2020) Non dirlo al mio capo 2: cosa è successo nella seconda puntata, dove eravamo rimasti cosa è successo nella terza puntata di Non dirlo al mio capo 2, andata in onda domenica 2 agosto 2020 su Rai 1 in replica? La puntata era composta, come di consueto, da due episodi. Abbiamo visto Lisa che, pur di sfogarsi, ha raccontato ad un perfetto sconosciuto la sua travagliata storia d’amore con Enrico. Stavolta ha scoperto che Diego è un avvocato amico di vecchia data di Enrico arrivato a Napoli per un motivo ben preciso: riconquistare una donna. Almeno, questi erano i piani finché non ha incontrato Lisa… Mia, nel frattempo, ha cercato di imparare a gestire le proprie ... Leggi su tpi

