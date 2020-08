Niger: sei turisti francesi uccisi da uomini armati (Di domenica 9 agosto 2020) ANSA, - NIAMEY, 09 AGO - Sei turisti francesi e due Nigerini, rispettivamente guida e autista del gruppo, sono stati uccisi da uomini armati in Niger, nella zona di Kourè, una zona nota per ospitare ... Leggi su corrieredellosport

fattoquotidiano : Niger, sei turisti francesi e due cittadini locali uccisi da un gruppo di uomini armati. Sgozzata una donna che ha… - Agenzia_Ansa : Attacco in #Niger a sei turisti francesi, una donna è fuggita ed è stata sgozzata. Uccisi anche l'autista e la gui… - HuffPostItalia : Attacco contro gruppo di turisti in Niger, otto morti. Trucidati sei turisti francesi - elenoirebartoli : RT @giusmo1: Niger, commando in moto massacra otto persone: sei turisti francesi con autista e guida - Claritta61 : RT @HuffPostItalia: Attacco contro gruppo di turisti in Niger, otto morti. Trucidati sei turisti francesi -