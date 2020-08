Netflix ha pubblicato il trailer di “Hoops”, la sua nuova serie animata (che non ci convince molto) (Di domenica 9 agosto 2020) Una squadra di basket di un liceo degli Stati Uniti. Parolacce. Un allenatore senza troppi successi di cui andare fiero. Parolacce. Scene di sesso, alcool e droga. Altre parolacce. Il 6 agosto Netflix ha svelato il trailer di Hoops, la nuova serie animata che si potrà vedere in streaming sulla piattaforma a partire dal 21 agosto. L’ideatore della serie è Ben Hoffman, attore comico statunitense, mentre la produzione è stata curata da Netflix stessa. Come si può intuire dal trailer, Hoops cercherà di inserirsi in quel filone di serie animate per adulti che negli ultimi anni hanno portato a casa un ottimo successo di critica. È il caso di BoJack Horseman o Rick and Morty. Un campo in cui ... Leggi su open.online

MrsHannigram : Ho letto che la ragazza violentata, Daisy,di cui netflix ha pubblicato un documentario sulla sua storia oggi si è s… - ginnygi : ‘Rebecca’, film scritto da Jane Goldman e diretto da Ben Wheatley, dal celebre romanzo di Daphne du Maurier. Il Da… - van__helena : @filo_soft @Odarasoares Quest'anno hanno anche pubblicato Luna Nera su Netflix. Deve essere il tema popolare del momento. - MegaNerd__ : #Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale di #Ratched, la serie spinoff di Qualcuno volò sul nido del cucul… - raindropsway : @SunnMidnight Ma si perché su tik tok una ha pubblicato uno screen che NETFLIX chiude e giustamente mi sono informata -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix pubblicato Lucifer, il riassunto della quarta stagione: il video di Netflix Sky Tg24 Daisy Coleman si è suicidata: vittima di violenza, ne parlò nel documentario Netflix Audrie e Daisy

È morta suicida Daisy Coleman: vittima di violenza, ne parlò nel documentario Netflix Audrie e Daisy Daisy Coleman si è suicidata. Aveva 23 anni. Nel documentario di Netflix Audrie & Daisy aveva racco ...

The Hater, di Jan Komasa

Dopo il successo di Corpus Christi, in The Hater (disponibile su Netflix) il regista polacco Jan Komasa torna ad analizzare la società e le contraddizioni in essa insite attraverso un giovane protagon ...

È morta suicida Daisy Coleman: vittima di violenza, ne parlò nel documentario Netflix Audrie e Daisy Daisy Coleman si è suicidata. Aveva 23 anni. Nel documentario di Netflix Audrie & Daisy aveva racco ...Dopo il successo di Corpus Christi, in The Hater (disponibile su Netflix) il regista polacco Jan Komasa torna ad analizzare la società e le contraddizioni in essa insite attraverso un giovane protagon ...