Nesta: “I calcoli non servono più, gli episodi fanno la differenza” (Di domenica 9 agosto 2020) Il tecnico del Frosinone, Alessandro Nesta, ieri, alla vigilia della gara contro il Pordenone per i playoff di Serie B, ha presentato la gara in conferenza stampa: “Stiamo facendo di tutto per recuperare i calciatori e portarli alla partita al 100%. Prima non stavamo passando in buon momento, con la vittoria sul Cittadella le avversarie adesso ci guardano con un modo diverso. I calcoli adesso non servono, sono gli episodi a fare la differenza. Il Pordenone ci ha messo in difficoltà in campionato, è una squadra che ha fisicità ed ha un grande spirito. Il Frosinone in questo tipo di gara riesce a tirare il meglio di sé. Sono cambiati allenatori e giocatori, ma questa squadra in queste partite ha sempre risposto presente. Non chiedetemi perché, forse è scritto nel dna di ... Leggi su alfredopedulla

