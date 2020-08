NBA, risultati della notte: sorpresa Pacers contro i Lakers, bene i Clippers (Di domenica 9 agosto 2020) Cinque partite nella notte NBA, con i risultati che vedono la sorprendente vittoria dei Pacers, grazie ai 39 punti di T.J. Warren. Altra serata in compagnia del basket NBA, con risultati sorprendenti come la vittoria degli Indiana Pacers sui Los Angeles Lakers. Continua la striscia positiva dei Phoenix Suns, ancora imbattutti nella bolla di Orlando, … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

ORLANDO - E' la notte dei Boston Celtics nella "bolla" di Orlando. Gli uomini di coach Stevens impartiscono una durissima lezione ai Toronto Raptors, ancora imbattuti dopo la ripartenza, in quello che ...

