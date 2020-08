Nasce Filippo Inzaghi, il bomber per eccellenza – 9 agosto 1973 – VIDEO (Di domenica 9 agosto 2020) Il 9 agosto del 1973 Nasceva Fillippo Inzaghi, uno degli attaccanti italiani più forti di sempre con un fiuto del gol invidiabile Il 9 agosto del 1973 veniva alla luce uno degli attaccanti più forti che la storia del calcio italiano ricordi. Filippo Inzaghi Nasce a Piacenza, e si approccia al calcio proprio nel club della sua città natale. Per attendere il suo debutto in Serie A si dovrà attendere il 27 agosto 1995, data in cui vestiva la maglia del Parma. Sarà l’inizio di una meravigliosa carriera che culminerà con la vittoria del campionato del mondo nel 2006 e della Champions League col Milan nel 2007. Il fatto di non essere troppo dotato tecnicamente ha ... Leggi su calcionews24

filippo_nesi : @luigiluccarini No, nasce dallo stesso humus, Luigi. Il principio da cui partono è di essere sempre e comunque nel… - Area51cinqueuno : Fiocco azzurro in casa Di Battista, nasce il secondogenito Filippo #AuguriAle - infoitinterno : Alessandro Di Battista padre per la seconda volta: Filippo nasce nel giorno del suo compleanno - infoitinterno : Fiocco azzurro in casa Di Battista, nasce il secondogenito Filippo - GianniVenturini : Fiocco azzurro in casa Di Battista, nasce il secondogenito Filippo (Inviato dall‘app di Repubblica) ALTRA BOCCA DA… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Filippo Fiocco azzurro in casa Di Battista, nasce il secondogenito Filippo la Repubblica A Segesta riparte il Festival delle Dionisiache

Tre prime nazionali, spettacoli sotto le stelle, al tramonto e all’alba e due omaggi a Beethoven in occasione del 250° anniversario della nascita. Da lunedì 10 agosto, con appuntamenti in programma fi ...

Le ricette senza fornelli perfette quando è caldo

Alimentazione a prova di caldo per un agosto senza accendere i fornelli: dalla panzanella al carpaccio di melone, ecco le ricette perfette Le vacanze sono alle porte: che siano in città, al mare o in ...

Tre prime nazionali, spettacoli sotto le stelle, al tramonto e all’alba e due omaggi a Beethoven in occasione del 250° anniversario della nascita. Da lunedì 10 agosto, con appuntamenti in programma fi ...Alimentazione a prova di caldo per un agosto senza accendere i fornelli: dalla panzanella al carpaccio di melone, ecco le ricette perfette Le vacanze sono alle porte: che siano in città, al mare o in ...