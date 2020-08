Napoli, Osimhen: “Non ho mai detto di voler emulare Maradona” (Di domenica 9 agosto 2020) “Non ho mai detto di voler emulare Maradona, ai giornalisti piace fabbricare bugie. Da quanto è venuto a mancare mio padre non ho mai concesso interviste, fermate questa insensatezza”. Lo ha scritto Victor Osimhen, attaccante del Napoli, sul suo profilo twitter. Il neo acquisto partenopeo ha voluto smentire il contenuto di un’intervista che gli attribuiva un virgolettato importante, soprattutto a Napoli: “Voglio emulare Maradona”. Ma la smentita è stata immediata. Leggi su sportface

Al neo attaccante del Napoli non sono piaciute alcune dichiarazioni (secondo lui false) che ha letto in questi giorni sui giornali. Si è sfogato sul suo profilo ufficiale Twitter. Osimhen non ci sta: ...Due difetti da correggere per il Napoli che verrà: migliorare in attacco e crescere in personalità. La sfida al Barcellona ha confermato quei limiti che si erano acuiti nel periodo Ancelottiano e che ...