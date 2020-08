Napoli, nuova idea di mercato: piace l’esterno che ha eliminato la Roma dall’Europa League (Di domenica 9 agosto 2020) Movimento in casa Napoli, i partenopei pensano a come migliorare la squadra in vista della prossima stagione che vedrà i partenopei impegnati su tre fronti. Dopo i vari e ripetuti problemi per Ghoulam e una continuità che Mario Rui fatica a trovare, il ds Giuntoli avrebbe messo nel mirino Sergio Reguilòn, terzino sinistro di proprietà del Real Madrid in prestito al Siviglia nell'ultima stagione.L'ideacaption id="attachment 1004621" align="alignnone" width="730" Getty Images/captionProprio giovedì Reguilon è andato a segno contro la Roma nella gara tra Siviglia e capitolini valevole per gli ottavi di Europa League. Ma oltre alla rete, l'esterno ha disputato una partita a tutto campo che non è passata inosservata a nessuno. Non solo, tutta la stagione del ... Leggi su itasportpress

Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #9agosto ? È Pirlo la nuova guida della Juve ? Troppo Messi per il Napoli… - Pall_Gonfiato : Napoli, nuova idea per la fascia sinistra - ItaSportPress : Napoli, nuova idea di mercato: piace l'esterno che ha eliminato la Roma dall'Europa League - - news24_napoli : Piatek, nuova avventura? La Fiorentina studia la formula. In viola… - laperlaneranera : La solita musica. Napoli, la «nuova» piazza Garibaldi tra caos e vecchi problemi -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nuova Calciomercato Napoli, idea nuova: 50 milioni più un giocatore Mondo Udinese