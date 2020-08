Napoli, lutto in Rai: ci lascia la giornalista Valeria Capezzuto (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ scomparsa la giornalista del Tgr Valeria Capezzuto. Ad annunciarlo questa mattina è il collega Antonello Perillo. “Valeria carissima, abbiamo il cuore a pezzi. Ognuno di noi porterà sempre dentro di sé il tuo sorriso dolce, il tuo sguardo buono, il tuo garbo, la tua innata gentilezza. Ti ricorderemo come una professionista esemplare, scrupolosa, preparata, e come la grande cara amica di tutti noi, sempre attenta, sensibile e premurosa. Sei stata una donna straordinariamente forte e coraggiosa. Ti abbiamo voluto un mondo di bene e te ne vorremo sempre. Un bacio immenso… Antonello con tutte le colleghe e tutti i colleghi della Tua redazione” queste le parole di cordoglio del collega. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Napoli lutto Napoli, Lutto Polizia Municipale. Giuseppe Alviti ( Lega Sud): "Cordoglio alla Polizia municipale per la scomparsa del Capitano Colimoro responsabile U.O. Scampia" Scisciano Notizie ILMONITO Tragedia a Napoli, due ragazze investite mentre attraversano: morta una 15enne

Tragico incidente nella notte a Napoli in piazza Carlo III. Una ragazza di 15 anni ha perso la vita dopo essere stata investita insieme all’amica 14enne mentre attraversavano la strada. Le due giovani ...

Lutto nella vela, è morto Carlo Rolandi

Il mondo della vela perde uno dei suoi nomi più grandi: si è spento serenamente nella notte tra venerdi 7 e sabato 8 luglio nella sua casa a Napoli, Carlo Rolandi, Presidente Onorario della Federazion ...

