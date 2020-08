Napoli, Insigne saluta Callejon: “Le nostre strade si dividono, un onore essere al tuo fianco” (FOTO) (Di domenica 9 agosto 2020) “Caro José, purtroppo oggi le nostre strade si dividono. E’ stato un onore essere al tuo fianco in tutti questi anni”. Lorenzo Insigne rende omaggio su Instagram a José Maria Callejon, che con la partita di ieri a Barcellona ha chiuso la sua lunga esperienza al Napoli. “Ho avuto la fortuna di conoscere un uomo fantastico, un giocatore incredibile, un professionista esemplare – scrive Insigne – Mi mancherà non trovarti nello spogliatoio, mi mancheranno le nostre risate e si mi mancherà il tuo fantastico taglio in area di rigore. Auguro il meglio a te e alla tua fantastica famiglia. Buona fortuna amico mio”. View this post on ... Leggi su sportface

