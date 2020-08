Napoli, Insigne a Callejon: «Mi mancherà non trovarti nello spogliatoio» – FOTO (Di domenica 9 agosto 2020) L’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, ha scritto sul proprio profilo Instagram un messaggio a Callejon che lascia il club Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha salutato l’ormai ex compagno di squadra, José Maria Callejon sul proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole: «Caro José, purtroppo oggi le nostre strade si dividono. È stato un onore essere al tuo fianco in tutti questi anni. Ho avuto la fortuna di conoscere un uomo fantastico, un giocatore incredibile, un professionista esemplare. Mi mancherà non trovarti nello spogliatoio, mi mancheranno le nostre risate e si mi mancherà il tuo fantastico taglio in area di rigore. Ti auguro il meglio a te e alla tua fantastica ... Leggi su calcionews24

