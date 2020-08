Napoli, il dolce saluto social di Insigne a Callejon: “mi mancherà non trovarti nello spogliatotio” (Di domenica 9 agosto 2020) José Maria Callejon ieri ha giocato la sua ultima partita con la maglia del Napoli, l’esterno spagnolo infatti non ha rinnovato il contratto con il club azzurro, chiudendo dunque una lunga parentesi della propria carriera. Francesco Pecoraro/Getty ImagesLorenzo Insigne ha voluto così dedicargli un dolce messaggio social, pubblicato sulla propria pagina Facebook: ‘Caro José, purtroppo oggi le nostre strade si dividono. È stato un onore essere al tuo fianco in tutti questi anni. Ho avuto la fortuna di conoscere un uomo fantastico, un giocatore incredibile, un professionista esemplare. Mi mancherà non trovarti nello spogliatoio, mi mancheranno le nostre risate e si mi mancherà il tuo fantastico taglio in area di ... Leggi su sportfair

