Napoli, caccia al post Callejon: gli acquisti dipenderanno anche da Lozano (Di domenica 9 agosto 2020) Quello che lascia Callejon è un vuoto non indifferente e difficilmente colmabile. Il Napoli così sta concentrando tutti i suoi sforzi alla ricerca di un suo sostituto, nell’arduo compito di provare a non rimpiangere lo spagnolo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza azzurra ha ben chiari gli obiettivi. La lista di Cristiano Giuntoli è … L'articolo Leggi su dailynews24

allgoalsnapoli : Torna l'appuntamento di Club Napoli All News nel post-partita di Barcellona-Napoli. Vi proponiamo la trasmissione,… - Calciopuntgoal : L’ARBITRO CACCIA IL NAPOLI DALL’EUROPA,DIREZIONE SCANDALOSA DEL SOLITO CAKIR - SergVessicchio : L’ARBITRO CACCIA IL NAPOLI DALL’EUROPA,DIREZIONE SCANDALOSA DEL SOLITO CAKIR - zarathusta78 : @sscnapoli Gattuso vattene!!! @ADeLaurentiis riporta@sarri a Napoli e caccia Gattuso che non è cosa per lui fare L allenatore - gen_napoli : RT @rtl1025: ?? È ufficiale, Maurizio #Sarri esonerato dalla #Juventus, ora parte la caccia alla sua successione ?? di Paolo #Pacchioni http… -