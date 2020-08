Napoli addio al sogno Champions, Pirlo nuovo mister della Juventus (Di domenica 9 agosto 2020) . Serata nera per i napoletani, ora i catalani se la vedranno col Bayern Monaco Delusione Napoli a Barcellona, dove non passa lo scontro per accedere ai quarti di finale. Un Barcellona concreto, cinico, che segna 3 goal e porta a casa l’accesso ai quarti. Dopo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

gen_napoli : Addio Franca Valeri. Da TOTO' A COLORI: IMITASION DE PICASSO' - ottopagine : Lutto tra i giornalisti: addio a Valeria Capezzuto #Napoli - news24_napoli : GdS – Calabria vicino all’addio: garantirà una maxi plusvalenza - MRB_it : ?? Il #Napoli dice addio alla #Champions. Il #Barcellona vince 3-1 e vola alla Final Eight #mondorossoblù #mrb - MartineSalviac : RT @SylviaGrossi: 1/2 L'addio di mia madre Ada Grossi Napoli,10.06.1917- 08.08.2015 Seduta al suo fianco, la mano nella mano, i suoi occh… -