Nancy Coppola sembra un'altra persona: sconvolgente cambiamento, prima e dopo (FOTO) (Di domenica 9 agosto 2020) Il cambiamento di Nancy Coppola, ex volto dell'Isola dei Famosi, è davvero impressionante. La cantante neomelodica, si è fatta conoscere oltre che per la sua bella voce, anche per le sue forme particolarmente mediterranee. Nancy Coppola sembra un'altra persona, lo sconvolgente cambiamento "Mi sento rinata", con queste parole Nancy Coppola ha condiviso un prima e...

Nancy Coppola ha voluto condividere con i suoi fan una grande soddisfazione che le è costata mesi e mesi di sacrifici: è arrivata a perdere la bellezza di venti chili ed è dimagrita tantissimo, come h ...

“Mi sento rinata”, con queste parole Nancy Coppola ha condiviso un prima e dopo impressionante che ha lasciato a bocca aperta i numerosi estimatori. La cantante ha perso 20 chili ed ha completamente c ...

